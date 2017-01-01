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Бразильский полицейский с ребёнком на руках обезвредил грабителей

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
16:07
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Супер-папа - так в комментариях называют героя этого ролика, полицейского из Бразилии.

Как сообщается, мужчина вместе с женой и маленьким сыном зашёл в аптеку за покупками. Как вдруг туда ворвались неизвестные, решившие ограбить магазин. Однако страж порядка, даже будучи в штатском, не остался в стороне. Достал оружие и меткими выстрелами обезвредил хулиганов. И даже ребёнок на руках не помешал ему остановить преступников.

По словам очевидцев, грабители погибли на месте.
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Комментарии (0)

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