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Метеорологическая зима придёт в столицу 22-го ноября

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
16:34
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«Метеорологическая зима придёт в столицу 22-го ноября» - обещают синоптики.

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