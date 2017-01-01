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Снег прошёл в Донецке

Автор:
natalitvinenko
Дата публикации:
17:49
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В Донецке пошел снег. Заметила где-то даже раньше, в полчетвертого. Снег ложится и тает. Это уже вторая попытка зимы в нашем городе.

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