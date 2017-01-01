Снег прошёл в Донецке

Автор: natalitvinenko Дата публикации: 17:49

14

14 0

В Донецке пошел снег. Заметила где-то даже раньше, в полчетвертого. Снег ложится и тает. Это уже вторая попытка зимы в нашем городе.