В ЦПКиО им.Горько установлены предупреждения на прудах "Выход на лёд запрещён"

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 17:13

3

3 0

На Большом Голицынском пруду выставлено несколько предупреждающих табличек "Выход на лёд запрещён".