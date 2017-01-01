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На площади Красных Ворот высадили молодые деревья

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:14
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Возле метро "Красные Ворота" высадили молодые деревья в рамках программы "Моя улица 2017". Площадь Красных Ворот преобразилась и ожила.

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