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Мойка подземного пешеходного перехода

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:14
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Днем работники "Гормоста" отмывали с шампунем подземный пешеходный переход на улице Земляной Вал.

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