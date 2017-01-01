Зима наступает на столицу

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 17:15

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Целый день в столице туманно, ближе к вечеру пошёл снег и стало значительно холоднее. Ночной снег не растаял, температура воздуха сохраняется -1С.