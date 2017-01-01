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В подземном пешеходном переходе на Комсомольском проспекте монтируют торговые павильоны

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:32
  • 11
  • 0

В подземном пешеходном переходе на Комсомольском проспекте монтируют торговые павильоны.

  • 11
  • 0

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