В Пензе рухнули два подъезда жилого дома (20.11.17.)

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В понедельник, 20 ноября, на улице Ударной 35, произошло обрушение кирпичной кладки и перекрытий части первого и второго подъездов со стороны двора. Никто из местных жителей не пострадал. По имеющейся информации, в результате случившегося никто из четверых человек, которых все еще продолжают жить в аварийном доме, не пострадал. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и коммунальных служб. По последним сведениям, расселить дом планируется в 2019-м, а снести — в 2020 году.