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Ремонтные работы Пушкинской набережной

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:35
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На Пушкинской набережной работники "Гормоста" ремонтируют причал и места отдыха горожан.

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