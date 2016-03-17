Прокат самокатов продолжает работать в столице

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 17:36

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Сезон проката велосипедов закрылся, а вот самокатов еще нет. Можно прийти в любое время на улицу Покровку и взять напрокат самокат.