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Главная  /  Репортажи  /  В Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства открылся Центр моды и дизайна

В Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства открылся Центр моды и дизайна

Автор:
Sargo
Дата публикации:
17:39
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Ретроспективной экспозицией "Система дизайна в СССР", генеральным информационным и фото партнером которой выступает МИА "Россия сегодня", открылся Центр моды и дизайна D3 — новое арт-пространство Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства. В церемонии открытия приняли участие заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов, директор Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства Елена Титова, директор Московского музея дизайна Александра Санькова и руководитель дизайн-центра МИА "Россия сегодня" Антон Степанов.

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