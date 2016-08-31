В Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства открылся Центр моды и дизайна
- Автор:
- Sargo
- Дата публикации:
- 17:39
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Ретроспективной экспозицией "Система дизайна в СССР", генеральным информационным и фото партнером которой выступает МИА "Россия сегодня", открылся Центр моды и дизайна D3 — новое арт-пространство Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства. В церемонии открытия приняли участие заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов, директор Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства Елена Титова, директор Московского музея дизайна Александра Санькова и руководитель дизайн-центра МИА "Россия сегодня" Антон Степанов.
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