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Изменение схемы движения транспорта по Сокольнической площади

Автор:
Uwis
Дата публикации:
19:31
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Изменение схемы движения транспорта по Сокольнической площади из-за расширения территории строительства станции метро "Сретенка".

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