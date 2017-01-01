В Петрозаводске любитель дрифта сжёг свой автомобиль

Коммунальщики пробили потолок жителю Кемерово

Массовое ДТП случилось на улице Зои Космодемьянской во Владивостоке

"День жестянщика" во Владивостоке

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 17 ноября 2017 года

Страшное ДТП унесло жизни двух молодых жителей Димитровграда

"Будьте отзывчивее!": в Орехове-Зуеве сгорел автомобиль

В Нижнем Новгороде барашек сбил с ног ребенка

В Волгограде вспыхнул крупный пожар на складе

Пожар на складе лакокрасочных изделий произошёл в Волгограде

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Вопреки прогнозам погода вечером порадовала москвичей

Вопреки прогнозам погода вечером порадовала москвичей

Автор:
Uwis
Дата публикации:
22:17
  • 14
  • 0

Вопреки прогнозам погода вечером порадовала москвичей.

  • 14
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

19 0
20:37 | Max_019
В Бабушкинском парке сооружают тюбинговую горку
27 0
20:38 | Viktor Voroshilov
21 ноября в воде! Нижний Новгород опять топит
31 1
17:42 | Sargo
В вечерние часы осадки в виде мокрого снега приутихли, но продолжаются