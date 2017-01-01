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Главная  /  Репортажи  /  Неоновая подсветка в Измайловском парке культуры и отдыха

Неоновая подсветка в Измайловском парке культуры и отдыха

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
21.11 23:43
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Неоновая подсветка в Измайловском парке культуры и отдыха в тёмное время суток навевает предновогоднее настроение.

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