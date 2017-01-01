На Красной площади ведутся работы по монтажу конструкций ГУМ-Ярмарки

Автор: tim777 Дата публикации: 21.11 23:57

10

10 0

В центре Москвы на Красной площади полным ходом ведутся монтажные работы по возведению конструкций ГУМ-Ярмарки и ГУМ-Катка. Территория, где проводятся работы огорожена специальными заборами. Внутри рабочие проводят работы по возведению конструкций, а также украшают готовые павильоны и шале новогодними аксессуарами в виде гирлянд и еловых веток. По завершению строительно-монтажных работ начнётся работа новогодней ярмарки, а также будет открыт главный ледовый каток на Красной площади.