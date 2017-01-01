На Красной площади ведутся работы по монтажу конструкций ГУМ-Ярмарки
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 21.11 23:57
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В центре Москвы на Красной площади полным ходом ведутся монтажные работы по возведению конструкций ГУМ-Ярмарки и ГУМ-Катка. Территория, где проводятся работы огорожена специальными заборами. Внутри рабочие проводят работы по возведению конструкций, а также украшают готовые павильоны и шале новогодними аксессуарами в виде гирлянд и еловых веток. По завершению строительно-монтажных работ начнётся работа новогодней ярмарки, а также будет открыт главный ледовый каток на Красной площади.
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