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Шлейф бензиновых пятен обнаружен на Москве-реке возле Кремля

Автор:
tim777
Дата публикации:
21.11 23:58
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В акватории Москвы-реки обнаружен шлейф бензиновых пятен. Радужные фракции, напоминающие отходы горюче-смазочных материалов простилаются на несколько десятков метров вдоль береговой линии у Кремлёвской набережной. При ближайшем рассмотрении пятна приобретают классический оттенок. Что стало источником загрязнения, предстоит установить специалистам. Стоит отметить, что это не единственный случай экологических происшествий в данном месте. В начале сентября возле недавно открытого парка "Зарядье" был зафиксировано необычный способ утилизации пластиковой тары. Десятки бутылок были выброшены прямо в реку.

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