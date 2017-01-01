В Петрозаводске любитель дрифта сжёг свой автомобиль

Коммунальщики пробили потолок жителю Кемерово

Массовое ДТП случилось на улице Зои Космодемьянской во Владивостоке

"День жестянщика" во Владивостоке

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 17 ноября 2017 года

Страшное ДТП унесло жизни двух молодых жителей Димитровграда

"Будьте отзывчивее!": в Орехове-Зуеве сгорел автомобиль

В Нижнем Новгороде барашек сбил с ног ребенка

В Волгограде вспыхнул крупный пожар на складе

Пожар на складе лакокрасочных изделий произошёл в Волгограде

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  У ст. м. «Щёлковская» высадили ещё 4 ёлочки

У ст. м. «Щёлковская» высадили ещё 4 ёлочки

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
00:14
  • 7
  • 0

У ст. м. «Щёлковская» высадили ещё 4 ёлочки. Теперь с двух сторон дороги растут ёлки.

  • 7
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

2 0
00:23 | Artem_077
На востоке столицы периодически идёт снег
9 0
00:18 | Artem_077
Платформа «венского» типа появилась на трамвайной остановке «Метро Партизанская» в районе Измайлово
50 2
01.11 14:06 | Sargo
Тверскую улицу в Москве озеленили высадив плодовые деревья