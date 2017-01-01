В Петрозаводске любитель дрифта сжёг свой автомобиль

Коммунальщики пробили потолок жителю Кемерово

Массовое ДТП случилось на улице Зои Космодемьянской во Владивостоке

"День жестянщика" во Владивостоке

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 17 ноября 2017 года

Страшное ДТП унесло жизни двух молодых жителей Димитровграда

"Будьте отзывчивее!": в Орехове-Зуеве сгорел автомобиль

В Нижнем Новгороде барашек сбил с ног ребенка

В Волгограде вспыхнул крупный пожар на складе

Пожар на складе лакокрасочных изделий произошёл в Волгограде

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Платформа «венского» типа появилась на трамвайной остановке «Метро Партизанская» в районе Измайлово

Платформа «венского» типа появилась на трамвайной остановке «Метро Партизанская» в районе Измайлово

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
00:18
  • 9
  • 0

Первая «венская» платформа возведена в рамках комплексного благоустройства транспортно-пересадочного узла у станций метро «Партизанская» и МЦК «Измайлово» на востоке Москвы. До конца года здесь будут завершены масштабные работы по реорганизации пространства, обустройству комфортных и безопасных путей для пассажиров общественного транспорта и автомобилистов. В мировой практике платформы "венского" типа строятся на улицах с трамвайными путями, расположенными посередине дороги, где обычную платформу-островку невозможно возвести из-за стесненных условий.

Новая платформа представляет собой участок повышения уровня проезжей части в месте остановки трамвая до одного уровня с входом в вагон для удобства посадки и безопасности пассажиров. «Венские» платформы целесообразно применять в местах, где неинтенсивно движение автомобилей и относительно невысокий пассажиропоток трамвая. Это надежный способ обеспечить безопасность пассажиров при выходе из трамвая благодаря изменению уровня проезжей части, которое успокаивает движение автомобилей, и привлекая внимание водителей.

Подобные платформы применяются в Вене, Праге, Кракове, Риге и других городах. Такое решение также облегчает посадку в трамвай для любых категорий пассажиров. Маломобильные пассажиры с комфортом могут пользоваться теми остановками, которые иначе были бы для них просто недоступны. В ходе комплексного благоустройства транспортно-пересадочного узла у станций метро «Партизанская» и МЦК «Измайлово» до конца 2017 года будет реорганизовано пространство, обустроены новые комфортные и безопасные пешеходные дорожки, остановки и информационные табло. Также строится пересадка "сухие ноги" между метро и МЦК, появляются новые переходы и светофоры для удобной пересадки с трамвая на перрон МЦК и другие новшества.

«Венская» платформа построена как пилотный проект. Дептранс будет анализировать эффект для пассажиров и удобство обслуживания в зимний период. По итогам пилотного проекта будет принято решение о распространении платформ «венского» типа на другие улицы Москвы, которые будут подходить по параметрам безопасности и пассажиропотока.

  • 9
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

2 0
00:23 | Artem_077
На востоке столицы периодически идёт снег
7 0
00:14 | Artem_077
У ст. м. «Щёлковская» высадили ещё 4 ёлочки