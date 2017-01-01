Платформа «венского» типа появилась на трамвайной остановке «Метро Партизанская» в районе Измайлово

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9 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/197210

Первая «венская» платформа возведена в рамках комплексного благоустройства транспортно-пересадочного узла у станций метро «Партизанская» и МЦК «Измайлово» на востоке Москвы. До конца года здесь будут завершены масштабные работы по реорганизации пространства, обустройству комфортных и безопасных путей для пассажиров общественного транспорта и автомобилистов. В мировой практике платформы "венского" типа строятся на улицах с трамвайными путями, расположенными посередине дороги, где обычную платформу-островку невозможно возвести из-за стесненных условий.Новая платформа представляет собой участок повышения уровня проезжей части в месте остановки трамвая до одного уровня с входом в вагон для удобства посадки и безопасности пассажиров. «Венские» платформы целесообразно применять в местах, где неинтенсивно движение автомобилей и относительно невысокий пассажиропоток трамвая. Это надежный способ обеспечить безопасность пассажиров при выходе из трамвая благодаря изменению уровня проезжей части, которое успокаивает движение автомобилей, и привлекая внимание водителей.Подобные платформы применяются в Вене, Праге, Кракове, Риге и других городах. Такое решение также облегчает посадку в трамвай для любых категорий пассажиров. Маломобильные пассажиры с комфортом могут пользоваться теми остановками, которые иначе были бы для них просто недоступны. В ходе комплексного благоустройства транспортно-пересадочного узла у станций метро «Партизанская» и МЦК «Измайлово» до конца 2017 года будет реорганизовано пространство, обустроены новые комфортные и безопасные пешеходные дорожки, остановки и информационные табло. Также строится пересадка "сухие ноги" между метро и МЦК, появляются новые переходы и светофоры для удобной пересадки с трамвая на перрон МЦК и другие новшества.«Венская» платформа построена как пилотный проект. Дептранс будет анализировать эффект для пассажиров и удобство обслуживания в зимний период. По итогам пилотного проекта будет принято решение о распространении платформ «венского» типа на другие улицы Москвы, которые будут подходить по параметрам безопасности и пассажиропотока.