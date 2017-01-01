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Магадан замело снегом

Автор:
pronard
Дата публикации:
07:36
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Снежный циклон уже третьи сутки стоит над городом!! Дорожные службы плохо работают говорят техники мало🤔

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Комментарии (0)

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