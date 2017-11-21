В Воронежской области выпал первый снег
- Автор:
- yfhr639
- Дата публикации:
- 08:31
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Осадки, по словам мобильного репортёра, оказались настолько обильными, что укутали улицы, дороги города толстым слоем снега. Деревья же - гнутся под тяжестью белых шапок.
Горожане рассказывают, что долгожданный снег принес людям праздничное новогоднее настроение. А ГУ МЧС по Воронежской области предупреждает о сложных погодных условиях - дожде, мокром снеге и гололедице - ожидаемых на дорогах региона.
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