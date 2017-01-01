В Москве столкнулись автомобиль и трактор (ВИДЕО)
- Автор:
- Evgeniya Toshina
- Дата публикации:
- 09:25
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ДТП, по словам автора видео, произошло в среду утром, около 8:15. Буквально посреди проезжей части столкнулись трактор и автомобиль. "На ровном месте! Вот просто на ровном месте не поделили дорогу," - рассказывает очевидец.
Что стало причиной утренней аварии - неизвестно. Информация о пострадавших - не уточняется. Мобильный репортёр добавляет: "Будьте внимательны за рулём, друзья!".
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