Донецк замело снегом (ВИДЕО)

Автор: natalitvinenko Дата публикации: 10:17

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52 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/197222

Потрясающие кадры прислал мобильный репортёр из Донецка. Там вчера вечером "наступила настоящая зима".В городе прошёл сильный снегопад. Последствия которого - впечатляют. Снежный покров плотно укрыл улицы и дороги города. На деревьях выросли высокие шапки, под тяжестью которых слегка прогибаются ветки. В белоснежной бахроме - кованые узоры уличных ограждений, фонарей. "Картина невероятно красивая," - отмечает местный житель."К сожалению, скорее всего, она к обеду растает, а к вечеру будет отличный гололед," - пишет мобильный репортёр.