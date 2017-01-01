Донецк замело снегом (ВИДЕО)
- Автор:
- natalitvinenko
- Дата публикации:
- 10:17
-
- 52
В городе прошёл сильный снегопад. Последствия которого - впечатляют. Снежный покров плотно укрыл улицы и дороги города. На деревьях выросли высокие шапки, под тяжестью которых слегка прогибаются ветки. В белоснежной бахроме - кованые узоры уличных ограждений, фонарей. "Картина невероятно красивая," - отмечает местный житель.
"К сожалению, скорее всего, она к обеду растает, а к вечеру будет отличный гололед," - пишет мобильный репортёр.
- 52
Комментарии (0)