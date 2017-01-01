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Донецк замело снегом (ВИДЕО)

Автор:
natalitvinenko
Дата публикации:
10:17
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Потрясающие кадры прислал мобильный репортёр из Донецка. Там вчера вечером "наступила настоящая зима".

В городе прошёл сильный снегопад. Последствия которого - впечатляют. Снежный покров плотно укрыл улицы и дороги города. На деревьях выросли высокие шапки, под тяжестью которых слегка прогибаются ветки. В белоснежной бахроме - кованые узоры уличных ограждений, фонарей. "Картина невероятно красивая," - отмечает местный житель.

"К сожалению, скорее всего, она к обеду растает, а к вечеру будет отличный гололед," - пишет мобильный репортёр.
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