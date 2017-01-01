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На Лесной улице начались подготовительные работы по благоустройству

Автор:
Max_019
Дата публикации:
10:39
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На Лесной улице в центре столицы идут подготовительные работы по благоустройству. До конца года здесь проложат кабельную канализацию, куда уберут воздушные провода, и приведут в порядок существующие инженерные сети — водопровод и систему водостока. Кроме того, смонтируют электрические коммуникации для наружного освещения.


Благоустройство Лесной улицы продолжится в 2018 году и завершится к чемпионату мира по футболу. Чтобы уложиться в сроки, было принято решение провести самые сложные работы – инженерные – до конца этого года. Перекрывать движение на время ремонта инженерных коммуникаций не будут. Планируется лишь ограничить проезд автомобилей на крайних полосах дорог, где располагались парковочные места. Сейчас работы ведутся на чётной стороне Лесной улицы. Для безопасности участников дорожного движения ремонтируемый участок закрыли ограждениями. Чтобы автомобилистам было легче ориентироваться, на проезжей части установили временные знаки. Для удобства пешеходов обустроили деревянные настилы с пандусами и спусками. Стройплощадку обозначили сигнальными огнями – теперь она хорошо заметна и в вечернее время.
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