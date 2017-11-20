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Пожар в частном доме произошёл в Уфе

Автор:
cokoto
Дата публикации:
11:40
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Пожар в частном доме произошёл в Уфе. Дом загорелся на улице Морякова, д . 1. Сведений о пострадавших нет.

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