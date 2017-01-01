На 99-м км МКАД произошло серьёзное ДТП: пострадавшего эвакуировал санитарный вертолет

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Утром на 99-м км внутреннего МКАД произошло серьёзное ДТП. Иномарка на высокой скорости врезалась в заднюю часть микроавтобуса ГАЗель. Перед иномарки оказался сильно деформирован. Водитель иномарки получил серьёзные травмы, и, для его эвакуации с места аварии в больницу, был вызван вертолёт МАЦ, который приземлялся на МКАД. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ДПС. Движение по МКАД со стороны Ярославки затруднено.