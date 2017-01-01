Вертолёт разбился в Южной Корее
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:13
-
- 21
Сначала воздушное судно ушло в штопор. Затем пилоту, вроде бы, удалось его выравнять. Но уже через считанные секунды машину - снова закрутило в воздухе. Она то опускалась всё ниже и ниже, то вдруг поднималась на несколько метров. В конце концов, вдруг начала дымиться. И, вращаясь, полетела к земле, на которую и рухнула, поднимая клубы пыли и того же дыма.
Человек за штурвалом, как сообщается, погиб на месте.
- 21
Комментарии (0)