В Петрозаводске любитель дрифта сжёг свой автомобиль

Коммунальщики пробили потолок жителю Кемерово

Массовое ДТП случилось на улице Зои Космодемьянской во Владивостоке

"День жестянщика" во Владивостоке

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 17 ноября 2017 года

Страшное ДТП унесло жизни двух молодых жителей Димитровграда

"Будьте отзывчивее!": в Орехове-Зуеве сгорел автомобиль

В Нижнем Новгороде барашек сбил с ног ребенка

В Волгограде вспыхнул крупный пожар на складе

Пожар на складе лакокрасочных изделий произошёл в Волгограде

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Вертолёт разбился в Южной Корее

Вертолёт разбился в Южной Корее

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:13
  • 21
  • 0

Это - кадры из Южной Кореи, где на глазах у мобильного репортёра разбился вертолёт.

Сначала воздушное судно ушло в штопор. Затем пилоту, вроде бы, удалось его выравнять. Но уже через считанные секунды машину - снова закрутило в воздухе. Она то опускалась всё ниже и ниже, то вдруг поднималась на несколько метров. В конце концов, вдруг начала дымиться. И, вращаясь, полетела к земле, на которую и рухнула, поднимая клубы пыли и того же дыма.

Человек за штурвалом, как сообщается, погиб на месте.
  • 21
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

7 0
13:39 | mreportertv
Тигр разгуливал по посёлку Моряк-Рыболов в Приморье
82 0
13.11 16:22 | mike_shumratov
Вертолёт МАЦ прибыл на место ДТП на Калужском шоссе в Новой Москве
89 0
20.11 12:56 | mreportertv
Легкомоторный самолет упал на шоссе во Флориде
94 0
15.11 11:06 | mreportertv
Опубликованы фото с места крушения самолёта в Хабаровске
185 0
03.11 13:32 | mreportertv
Апокалиптичное ДТП произошло на трассе в Южной Корее