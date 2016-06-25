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Тягач с машинами перевернулся на дороге в Китае

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:17
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Достаточно курьёзное ДТП запечатлела на видео камера наблюдения в китайской провинции Ганьсу.

В центре внимания - автовоз, водитель которого теряет управление на, как сообщается, скользкой от дождя дороге. В итоге, тягач заносит. А с его прицепа валится груз - три легковых машины. Падают на асфальт и переворачиваются - так что без, как минимум, кузовного ремонта тут едва ли обойдётся.

Четвёртый седан при этом удержался. Хотя это едва ли может служить утешением виновнику аварии.
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