Тягач с машинами перевернулся на дороге в Китае
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:17
-
- 18
В центре внимания - автовоз, водитель которого теряет управление на, как сообщается, скользкой от дождя дороге. В итоге, тягач заносит. А с его прицепа валится груз - три легковых машины. Падают на асфальт и переворачиваются - так что без, как минимум, кузовного ремонта тут едва ли обойдётся.
Четвёртый седан при этом удержался. Хотя это едва ли может служить утешением виновнику аварии.
- 18
Комментарии (0)