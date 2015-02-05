В Амурской области на льду застряло судно с китайскими туристами
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:24
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Их судно на воздушной подушке застряло во льду и снегу на поверхности замёрзшей реки, попытались решить проблему самостоятельно - без вмешательства специалистов. Покинули борт, прицепили к лодке трос - и принялись тянуть. Выглядело весьма забавно. Хотя сама затея была довольно опасной: могли бы и провалиться, не окажись ледовая корка достаточно крепкой.
Как сообщается, уже через несколько минут всё-таки подоспели профессионалы из туристической фирмы. И подтянули судно с помощью спецтехники.
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