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Главная  /  Репортажи  /  В Амурской области на льду застряло судно с китайскими туристами

В Амурской области на льду застряло судно с китайскими туристами

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:24
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Китайские бурлаки - на российском Амуре. Так в Сети комментируют этот ролик с туристами из Поднебесной.

Их судно на воздушной подушке застряло во льду и снегу на поверхности замёрзшей реки, попытались решить проблему самостоятельно - без вмешательства специалистов. Покинули борт, прицепили к лодке трос - и принялись тянуть. Выглядело весьма забавно. Хотя сама затея была довольно опасной: могли бы и провалиться, не окажись ледовая корка достаточно крепкой.

Как сообщается, уже через несколько минут всё-таки подоспели профессионалы из туристической фирмы. И подтянули судно с помощью спецтехники.
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