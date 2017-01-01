В Петрозаводске любитель дрифта сжёг свой автомобиль

Коммунальщики пробили потолок жителю Кемерово

Массовое ДТП случилось на улице Зои Космодемьянской во Владивостоке

"День жестянщика" во Владивостоке

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 17 ноября 2017 года

Страшное ДТП унесло жизни двух молодых жителей Димитровграда

"Будьте отзывчивее!": в Орехове-Зуеве сгорел автомобиль

В Нижнем Новгороде барашек сбил с ног ребенка

В Волгограде вспыхнул крупный пожар на складе

Пожар на складе лакокрасочных изделий произошёл в Волгограде

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  На востоке столицы идёт снег

На востоке столицы идёт снег

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
13:00
  • 14
  • 0

На востоке столицы идёт снег.

  • 14
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

16 0
13:13 | Аноним
Чистка отбойников на МКАД от налипшей грязи
20 0
12:14 | Гринфельд Павел
Прохладное утро в Москве
93 1
11:24 | Artem_077
На 99-м км МКАД произошло серьёзное ДТП: пострадавшего эвакуировал санитарный вертолет
31 1
11:31 | Sargo
Морозное утро в столице