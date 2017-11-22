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Погоню за санками устроили сотрудники ДПС под Красноярском

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:47
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Погоню за санками устроили сотрудники ДПС под Красноярском. Инцидент попал на видео.

Во время патрулирования они увидели легковушку, которая тащила за собой необычный прицеп. На нем сидел подросток. Требование об остановке водитель проигнорировал и попытался уехать. Силовики бросились в погоню. Через некоторое время они загнали легковушку в тупик и задержали 16-летнего парня, который сидел за рулем.

Сообщается, что он решил прокатить приятеля, прицепив его санки к машине - и для этого без разрешения взял машину своих родителей.
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