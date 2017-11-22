Погоню за санками устроили сотрудники ДПС под Красноярском
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:47
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Во время патрулирования они увидели легковушку, которая тащила за собой необычный прицеп. На нем сидел подросток. Требование об остановке водитель проигнорировал и попытался уехать. Силовики бросились в погоню. Через некоторое время они загнали легковушку в тупик и задержали 16-летнего парня, который сидел за рулем.
Сообщается, что он решил прокатить приятеля, прицепив его санки к машине - и для этого без разрешения взял машину своих родителей.
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