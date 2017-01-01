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Главная  /  Репортажи  /  Житель Новокузнецка катал ребёнка на санках, привязанных к внедорожнику

Житель Новокузнецка катал ребёнка на санках, привязанных к внедорожнику

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:55
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В Новокузнецке запечатлели на видео отца, который хотел развлечь свою дочь довольно необычным и даже опасным способом.

Сообщается, что пока мама ходила по магазинам, он решил скрасить ожидание - привязал санки к своей машине и посадил на них ребенка. Внедорожник начал кружить по парковке.

Прохожие посчитали, что жизнь ребенка подвергается опасности и вызвали полицейских. Сотрудники ГИБДД составили протокол с формулировкой “Нарушение правил дорожного движения”. Кроме того, поведением беспечного отца заинтересовались в органах защиты прав несовершеннолетних
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