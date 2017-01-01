Житель Новокузнецка катал ребёнка на санках, привязанных к внедорожнику
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:55
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Сообщается, что пока мама ходила по магазинам, он решил скрасить ожидание - привязал санки к своей машине и посадил на них ребенка. Внедорожник начал кружить по парковке.
Прохожие посчитали, что жизнь ребенка подвергается опасности и вызвали полицейских. Сотрудники ГИБДД составили протокол с формулировкой “Нарушение правил дорожного движения”. Кроме того, поведением беспечного отца заинтересовались в органах защиты прав несовершеннолетних
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