Пожар на газопроводе произошёл в американском штате Мичиган
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:08
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В одном из его районов взорвался участок газопровода. Последствия - очевидные. Сильный пожар, едкий запах и перекрытая трасса. К слову, перекрыли её оперативно. Так что подобраться к эпицентру возгорания вплотную местным жителям не удалось. Были вынуждены наблюдать и снимать издалека - в основном, из окон своих автомобилей.
Но на зрелищность кадров это никак не повлияло.
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