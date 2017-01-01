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В Саратовской области бросили ремонт дороги

Автор:
Аноним
Дата публикации:
13:21
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Эти кадры сняты в посёлке городского типа Татищево, что в Саратовской области.

По словам мобильного репортёра, несколько лет назад здесь планировали построить новый водопровод. С этой целью в посёлке раскопали часть дорог. Но вот восстановили по окончанию ремонтных работ - не все проезжий части.

"Закопали обратно дороги только местами," - рассказывает местный житель. А на улице Коммунистической, в районе дома №3А, на месте раскопок осталось грязевое месиво. По которому каждый день местным жителям приходится ездить и ходить.
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