Мусоровоз с прицепом перевернулся на Симферопольском шоссе

Автор: denis947 Дата публикации: 13:30

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В Подмосковье на Симферопольском шоссе произошло серьезное ДТП. В Подольском районе на 26 километре трассы перед съездом на трассу А107 мусоровоз с прицепом протаранил отбойник и вылетел с дороги, где перевернулся на бок. Мусор вывалился из контейнеров. Водитель серьезно не пострадал. На месте аварии работают бригады дорожников, которые восстанавливают ограждение, а также несколько мусоровозов, которые перегружают отходы для подъема перевернутого мусоровоза.