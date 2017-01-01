Мусоровоз с прицепом перевернулся на Симферопольском шоссе
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 13:30
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В Подмосковье на Симферопольском шоссе произошло серьезное ДТП. В Подольском районе на 26 километре трассы перед съездом на трассу А107 мусоровоз с прицепом протаранил отбойник и вылетел с дороги, где перевернулся на бок. Мусор вывалился из контейнеров. Водитель серьезно не пострадал. На месте аварии работают бригады дорожников, которые восстанавливают ограждение, а также несколько мусоровозов, которые перегружают отходы для подъема перевернутого мусоровоза.
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