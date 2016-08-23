В Китае ребёнок едва не выпал из окна
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:51
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- 31
По словам очевидцев, четырёхлетний ребёнок остался один дома. И в какой-то момент по неосторожности застрял в оконной решётке. Малыш повис в воздухе на высоте третьего этажа. Упасть мальчику не давала лишь его голова, зажатая между прутьями.
К счастью, трагедии удалось избежать - ребёнка вовремя заметили соседи. Вместе со спасателями они подтолкнули малыша и помогли ему попасть обратно в комнату.
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