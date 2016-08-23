В Петрозаводске любитель дрифта сжёг свой автомобиль

Коммунальщики пробили потолок жителю Кемерово

Массовое ДТП случилось на улице Зои Космодемьянской во Владивостоке

"День жестянщика" во Владивостоке

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 17 ноября 2017 года

Страшное ДТП унесло жизни двух молодых жителей Димитровграда

"Будьте отзывчивее!": в Орехове-Зуеве сгорел автомобиль

В Нижнем Новгороде барашек сбил с ног ребенка

В Волгограде вспыхнул крупный пожар на складе

Пожар на складе лакокрасочных изделий произошёл в Волгограде

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Китае ребёнок едва не выпал из окна

В Китае ребёнок едва не выпал из окна

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:51
  • 31
  • 0

Чрезвычайное происшествие запечатлели на видео мобильные репортёры из Китая.

По словам очевидцев, четырёхлетний ребёнок остался один дома. И в какой-то момент по неосторожности застрял в оконной решётке. Малыш повис в воздухе на высоте третьего этажа. Упасть мальчику не давала лишь его голова, зажатая между прутьями.

К счастью, трагедии удалось избежать - ребёнка вовремя заметили соседи. Вместе со спасателями они подтолкнули малыша и помогли ему попасть обратно в комнату.

  • 31
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

36 0
13:39 | mreportertv
Тигр разгуливал по посёлку Моряк-Рыболов в Приморье
40 0
13:16 | mreportertv
В Якутии детей сбивает ветром с ног по дороге из школы домой
46 0
16.11 13:38 | mreportertv
В Челябинской области спасли косулю
23 0
12:17 | mreportertv
Тягач с машинами перевернулся на дороге в Китае
166 0
23.08.2016 14:16 | mreportertv
В Костроме лось проскочил между автомобилями и врезался в забор