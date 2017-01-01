Пушистые хлопья снега на юго-западе столицы

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 14:11

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Во второй половине дня на юго-западе столицы пошел снег. Пушистые хлопья красиво кружатся и падают на землю. В столице умеренный мороз.