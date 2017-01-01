В Петрозаводске любитель дрифта сжёг свой автомобиль

Коммунальщики пробили потолок жителю Кемерово

Массовое ДТП случилось на улице Зои Космодемьянской во Владивостоке

"День жестянщика" во Владивостоке

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 17 ноября 2017 года

Страшное ДТП унесло жизни двух молодых жителей Димитровграда

"Будьте отзывчивее!": в Орехове-Зуеве сгорел автомобиль

В Нижнем Новгороде барашек сбил с ног ребенка

В Волгограде вспыхнул крупный пожар на складе

Пожар на складе лакокрасочных изделий произошёл в Волгограде

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Международный салон-выставка иноваций Urban Transport

Международный салон-выставка иноваций Urban Transport

Автор:
Sargo
Дата публикации:
14:29
  • 15
  • 0

Международный салон-выставка иноваций Urban Transport Стартовал на ВДНХ.

  • 15
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

43 0
15:12 | Гринфельд Павел
"ЭкспоСитиТранс - URBAN TRANSPORT 2017" открылся в павильоне № 75 на ВДНХ
11 0
15:12 | Uwis
Монтаж новогодней елки на площади перед "Москвариумом" на ВДНХ
42 0
21.11 16:34 | Artem_077
Выставка «ТАСС - главные кадры» с дополненной реальностью в ЦВЗ «Манеж»
18 0
14:00 | Sargo
Латыпов Роман рассказал о конкурсе разработчиков "Transport Haсkathon"