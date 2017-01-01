"ЭкспоСитиТранс - URBAN TRANSPORT 2017" открылся в павильоне № 75 на ВДНХ
- Автор:
- Гринфельд Павел
- Дата публикации:
- 15:12
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На северо-востоке Москвы в павильоне № 75 на ВДНХ впервые открылся Международный салон инноваций URBAN TRANSPORT, пришедший на смену Международной конференции и выставке «ЭкспоСитиТранс», проходившей при поддержке и участии Правительства Москвы, ГУП «Мосгортранс» и ГУП «Московский метрополитен». Выставка будет открыта для посетителей с 22 по 24 ноября 2017 года.
В рамках Международного салона инноваций URBAN TRANSPORT в павильоне №75 ВДНХ состоялась церемония награждения трех победителей конкурса разработчиков Transport Haсkathon. Первое место присудили проекту улучшению навигации в метро, второе – идеи геймефикации мобильного приложения «Метро Москвы», а третье – проекту чат-бота в официальном приложении метро.
Торжественное награждение победителей конкурса Transport Haсkathon проходило на стенде «Московский транспорт». Участников поздравили первый заместитель начальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов и сооснователь и исполнительный директор Фонда «Молодежь за общественный транспорт» (Youth for Public Transport) Алессандра Горини.
Международный конкурс разработчиков Transport Haсkathon впервые прошел в Москве с 18 по 20 ноября. Он был организован при поддержке крупнейшей транспортной организации Международного союза общественного транспорта (МСОТ) и фонда «Молодежь за общественный транспорт» (Youth for Public Transport). В конкурсе приняли участие более 50 программистов и дизайнеров из разных городов России и 20 зарубежных стран, которые в течение трех дней разрабатывали предложения и проекты с целью повысить качество обслуживания пассажиров метро и других видов городского транспорта столицы.
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