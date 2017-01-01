В Петрозаводске любитель дрифта сжёг свой автомобиль

Коммунальщики пробили потолок жителю Кемерово

Массовое ДТП случилось на улице Зои Космодемьянской во Владивостоке

"День жестянщика" во Владивостоке

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 17 ноября 2017 года

Страшное ДТП унесло жизни двух молодых жителей Димитровграда

"Будьте отзывчивее!": в Орехове-Зуеве сгорел автомобиль

В Нижнем Новгороде барашек сбил с ног ребенка

В Волгограде вспыхнул крупный пожар на складе

Пожар на складе лакокрасочных изделий произошёл в Волгограде

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  "ЭкспоСитиТранс - URBAN TRANSPORT 2017" открылся в павильоне № 75 на ВДНХ

"ЭкспоСитиТранс - URBAN TRANSPORT 2017" открылся в павильоне № 75 на ВДНХ

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
15:12
  • 43
  • 0

На северо-востоке Москвы в павильоне № 75 на ВДНХ впервые открылся Международный салон инноваций URBAN TRANSPORT, пришедший на смену Международной конференции и выставке «ЭкспоСитиТранс», проходившей при поддержке и участии Правительства Москвы, ГУП «Мосгортранс» и ГУП «Московский метрополитен». Выставка будет открыта для посетителей с 22 по 24 ноября 2017 года.

В рамках салона представлены все инновационные решения и достижения в области обслуживания и эксплуатации транспорта, оригинальные инфраструктурные и технические разработки, направленные на совершенствование сферы городских пассажирских перевозок. Особое внимание уделено натурным образцам новейшей транспортной техники и раритетным экспонатам (автобусы, троллейбусы, трамваи, пригородный железнодорожный и легкорельсовый подвижной состав).

В рамках Международного салона инноваций URBAN TRANSPORT в павильоне №75 ВДНХ состоялась церемония награждения трех победителей конкурса разработчиков Transport Haсkathon. Первое место присудили проекту улучшению навигации в метро, второе – идеи геймефикации мобильного приложения «Метро Москвы», а третье – проекту чат-бота в официальном приложении метро.

Торжественное награждение победителей конкурса Transport Haсkathon проходило на стенде «Московский транспорт». Участников поздравили первый заместитель начальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов и сооснователь и исполнительный директор Фонда «Молодежь за общественный транспорт» (Youth for Public Transport) Алессандра Горини.

Международный конкурс разработчиков Transport Haсkathon впервые прошел в Москве с 18 по 20 ноября. Он был организован при поддержке крупнейшей транспортной организации Международного союза общественного транспорта (МСОТ) и фонда «Молодежь за общественный транспорт» (Youth for Public Transport). В конкурсе приняли участие более 50 программистов и дизайнеров из разных городов России и 20 зарубежных стран, которые в течение трех дней разрабатывали предложения и проекты с целью повысить качество обслуживания пассажиров метро и других видов городского транспорта столицы.
Интервью: Роман Латыпов - первый заместитель начальника московского метро по стратегическому развитию и клиентской работе.
  • 43
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

11 0
15:12 | Uwis
Монтаж новогодней елки на площади перед "Москвариумом" на ВДНХ
15 0
14:29 | Sargo
Международный салон-выставка иноваций Urban Transport
18 0
14:00 | Sargo
Латыпов Роман рассказал о конкурсе разработчиков "Transport Haсkathon"
19 1
13:59 | Sargo
Победителей международного конкурса разработчиков Transport Haсkathon наградили на стенде «Московский транспорт»
61 1
18.11 18:56 | Artem_077
С 1-го января 2018-го года в московских трамваях и автобусах уберут турникеты