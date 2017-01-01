"ЭкспоСитиТранс - URBAN TRANSPORT 2017" открылся в павильоне № 75 на ВДНХ

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 15:12

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На северо-востоке Москвы в павильоне № 75 на ВДНХ впервые открылся Международный салон инноваций URBAN TRANSPORT, пришедший на смену Международной конференции и выставке «ЭкспоСитиТранс», проходившей при поддержке и участии Правительства Москвы, ГУП «Мосгортранс» и ГУП «Московский метрополитен». Выставка будет открыта для посетителей с 22 по 24 ноября 2017 года.

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43 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/197255

В рамках салона представлены все инновационные решения и достижения в области обслуживания и эксплуатации транспорта, оригинальные инфраструктурные и технические разработки, направленные на совершенствование сферы городских пассажирских перевозок. Особое внимание уделено натурным образцам новейшей транспортной техники и раритетным экспонатам (автобусы, троллейбусы, трамваи, пригородный железнодорожный и легкорельсовый подвижной состав).В рамках Международного салона инноваций URBAN TRANSPORT в павильоне №75 ВДНХ состоялась церемония награждения трех победителей конкурса разработчиков Transport Haсkathon. Первое место присудили проекту улучшению навигации в метро, второе – идеи геймефикации мобильного приложения «Метро Москвы», а третье – проекту чат-бота в официальном приложении метро.Торжественное награждение победителей конкурса Transport Haсkathon проходило на стенде «Московский транспорт». Участников поздравили первый заместитель начальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов и сооснователь и исполнительный директор Фонда «Молодежь за общественный транспорт» (Youth for Public Transport) Алессандра Горини.Международный конкурс разработчиков Transport Haсkathon впервые прошел в Москве с 18 по 20 ноября. Он был организован при поддержке крупнейшей транспортной организации Международного союза общественного транспорта (МСОТ) и фонда «Молодежь за общественный транспорт» (Youth for Public Transport). В конкурсе приняли участие более 50 программистов и дизайнеров из разных городов России и 20 зарубежных стран, которые в течение трех дней разрабатывали предложения и проекты с целью повысить качество обслуживания пассажиров метро и других видов городского транспорта столицы.Интервью: Роман Латыпов - первый заместитель начальника московского метро по стратегическому развитию и клиентской работе.