Под Костромой из-за погодных условий произошло массвое ДТП

Автор: Михаил Горский Дата публикации: 15:15

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Под Костромой в районе поселка Фанерник на Центральной улице произошло массовое ДТП с участием нескольких легковушек и фуры.