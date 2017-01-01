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Под Костромой из-за погодных условий произошло массвое ДТП

Автор:
Михаил Горский
Дата публикации:
15:15
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Под Костромой в районе поселка Фанерник на Центральной улице произошло массовое ДТП с участием нескольких легковушек и фуры.

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