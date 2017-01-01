Первый двухэтажный аэроэкспресс отправился с Павелецкого вокзала в аэропорт Домодедово

Автор: denis947 Дата публикации: 17:33

37

37 0

Первый двухэтажный аэроэкспресс отправился 22 ноября в 17:00 с Павелецкого вокзала в аэропорт Домодедово. До конца года весь подвижной состав компании-перевозчика на Домодедовском и Внуковском направлениях будет заменен новыми поездами», - сказали в пресс-службе компании. Новые высокотехнологичные двухэтажные поезда, изготовленные специально для "Аэроэкспресса" швейцарским производителем "Stadler", обеспечат комфортную перевозку пассажиров по наиболее востребованному интермодальному маршруту.