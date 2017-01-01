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Рязань завило снегом

Автор:
SergeyK
Дата публикации:
18:01
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А снег идет, а снег идет. Зима пришла в Рязань. Судя по тому количеству снега, а снегопад длится уже второй день, природа решила наверстать упущенное.

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