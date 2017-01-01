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Сильный мокрый снег прошел в Тамбове

Автор:
Vladimir Dubrovsky
Дата публикации:
18:18
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В Тамбове утром прошел сильный мокрый снег, наблюдалось налипание мокрого снега и ухудшение видимости на дорогах, температура воздуха утром и днем 0 градусов. Вечером ожидается понижение температуры воздуха в сторону отрицательных значений, пройдет небольшой снег. Завтра в Тамбове наступит метеорологическая Зима (Метеорологическая зима начинается, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво переходит через 0° в сторону отрицательных значений).

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