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Вечером в столице значительно похолодало

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
20:00
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Вечером в столице значительно похолодало. Снег прекратился. Ощущается мороз. Температура воздуха около -2С.

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