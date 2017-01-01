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Главная  /  Репортажи  /  На Тверской площади приступили к монтажу новогодних конструкций

На Тверской площади приступили к монтажу новогодних конструкций

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
20:00
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  • 0

Начались работы по монтажу новогодней конструкции на Тверской площади.

  • 12
  • 0

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