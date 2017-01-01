Обзор погоды в столице 22 ноября

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 20:00

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В столице умеренно холодно, снег лежит на газонах и не тает. Сильные порывы ветра колышут макушки деревьев. В столицу медленными шагами идёт зима.