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Обзор погоды в столице 22 ноября

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
20:00
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В столице умеренно холодно, снег лежит на газонах и не тает. Сильные порывы ветра колышут макушки деревьев. В столицу медленными шагами идёт зима.

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