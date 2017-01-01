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Главная  /  Репортажи  /  Светодиодная подсветка фасада здания на Гоголевском бульваре

Светодиодная подсветка фасада здания на Гоголевском бульваре

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
20:00
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Красивая подсветка зажигается на фасаде здания на Гоголевском бульваре, создавая прохожим предпраздничное настроение.

  • 12
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