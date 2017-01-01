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1000 человек эвакуируют из жилого дома на Варшавском шоссе из-за угрозы взрыва

Автор:
denis947
Дата публикации:
21:06
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В полицию южного округа поступило сообщение об угрозе взрыва в жилом доме с медицинским центром на юге столицы. «Поступил анонимный звонок о том, что в жилом доме по адресу: Варшавское шоссе, д. 126 якобы заложена взрывчатка. На цокольном этаже здания расположен медицинский центр «Южный». К жилому дому прибыли пожарно-спасательные подразделения, бригады Скорой помощи и экипажи полиции. Из жилого дома решено было произвести полную эвакуацию, это порядка 1000 человек. Жильцов разместили в соседней школы и в автобусах "Мосгортранса".

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