1000 человек эвакуируют из жилого дома на Варшавском шоссе из-за угрозы взрыва

Автор: denis947 Дата публикации: 21:06

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В полицию южного округа поступило сообщение об угрозе взрыва в жилом доме с медицинским центром на юге столицы. «Поступил анонимный звонок о том, что в жилом доме по адресу: Варшавское шоссе, д. 126 якобы заложена взрывчатка. На цокольном этаже здания расположен медицинский центр «Южный». К жилому дому прибыли пожарно-спасательные подразделения, бригады Скорой помощи и экипажи полиции. Из жилого дома решено было произвести полную эвакуацию, это порядка 1000 человек. Жильцов разместили в соседней школы и в автобусах "Мосгортранса".