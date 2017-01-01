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Главная  /  Репортажи  /  Ход работ по реставрации Миусского трамвайного депо в центре столицы

Ход работ по реставрации Миусского трамвайного депо в центре столицы

Автор:
Max_019
Дата публикации:
21:16
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В центре столицы полным ходом идёт реставрация Миусского трамвайного депо. Недавно оно было признано памятником культурного наследия. Памятнику архитектуры на Лесной улице уже почти полтора века. На воротах — табличка "Четвёртый троллейбусный парк". Город поставил перед реставраторами задачу по восстановлению памятника архитектуры. Все работы по этому объекту проводятся по согласованной Москомнаследием документации с сохранением всех ценных элементов и характеристик. Сейчас полным ходом идут работы внутри здания и на фасаде.

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