Ход работ по реставрации Миусского трамвайного депо в центре столицы
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 21:16
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- 17
В центре столицы полным ходом идёт реставрация Миусского трамвайного депо. Недавно оно было признано памятником культурного наследия. Памятнику архитектуры на Лесной улице уже почти полтора века. На воротах — табличка "Четвёртый троллейбусный парк". Город поставил перед реставраторами задачу по восстановлению памятника архитектуры. Все работы по этому объекту проводятся по согласованной Москомнаследием документации с сохранением всех ценных элементов и характеристик. Сейчас полным ходом идут работы внутри здания и на фасаде.
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