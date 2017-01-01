Ход работ по реставрации Миусского трамвайного депо в центре столицы

17

17 0

В центре столицы полным ходом идёт реставрация Миусского трамвайного депо. Недавно оно было признано памятником культурного наследия. Памятнику архитектуры на Лесной улице уже почти полтора века. На воротах — табличка "Четвёртый троллейбусный парк". Город поставил перед реставраторами задачу по восстановлению памятника архитектуры. Все работы по этому объекту проводятся по согласованной Москомнаследием документации с сохранением всех ценных элементов и характеристик. Сейчас полным ходом идут работы внутри здания и на фасаде.