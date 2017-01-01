Новые щиты: пилотный проект стартовал в зоне платной парковки на Верхней улице

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50 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/197275

На Верхней улице на севере столицы в качестве эксперимента установлены новые парковочные щиты для платных парковок.От автовладельцев в адрес АМПП не раз поступали предложения об изменении внешнего вида парковочных щитов. В частности, водители просили сделать надписи более удобными для чтения. Некоторым было важно, чтобы внешний вид гармонично сочетался с пейзажем городаВ ГКУ «АМПП» разработали два типа щитов. На Верхней улице поставлено по одному образцу каждого типа. Оба имеют форму цилиндра. Один в сечении круглый, похож на стакан, а другой овальный, снаружи выглядит, как пенал школьника. Под прозрачный пластик помещены таблички с той же информацией, что и на щитах старого образца: номер и стоимость парковки, способы оплаты.Стоит отметить, что действующие щиты изготавливаются из металла. Информация о парковке на них наклеивается. Пластик является более дешёвым и простым в эксплуатации материалом. Также он удобнее в монтаже и может быть быстрее заменён.Установят ли такие щиты на других улицах Москвы, зависит от водителей. Сейчас инспекторы ГКУ «АМПП» проводят опрос среди автовладельцев.Верхняя улица находится рядом с Белорусским вокзалом и Ленинградским проспектом. Парковочные места на этой улице востребованы в любое время суток: автомобилистов здесь много. Это удобно для проведения опроса, поэтому щиты нового образца поставили на Верхней улице.Выбрать понравившийся вариант можно и в социальной сети «Фейсбук» на странице ГКУ «АМПП».Появятся ли такие парковочные щиты на других улицах Москвы, будет решено по итогам общемосковского опроса водителей.